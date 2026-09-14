Sokak çetelerine 148 eş zamanlı operasyon: 2 bin 447 şüpheliye adli işlem

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde "Sokaklar Güvende" operasyonlarının başlatıldığını duyurdu. Gürlek, 148 eş zamanlı operasyonda 2 bin 447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildiğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, operasyonların milyonlarca öğrencinin yeni eğitim öğretim yılı için okullarına döndüğü 14 Eylül sabahında başlatıldığını belirtti.

148 eş zamanlı operasyon

Gürlek’in paylaştığı bilgilere göre, Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda 78 Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında polis ve jandarma ekiplerince 148 eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bakan Gürlek, hedef alınan suç yapılarının uyuşturucu, yağma, silah ticareti, şantaj, kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi farklı alanlarda faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Örgütlerin finansmanı ve insan kaynağı hedefte

Mücadelenin yalnızca suçluların yakalanmasıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Gürlek, suç örgütlerinin insan kaynağını, finansmanını, bağlantılarını, lojistik imkânlarını ve suç üretme kapasitelerini ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirtti.

Sosyal medya üzerinden gençleri etkilemeye çalışan yapılara da dikkat çeken Gürlek, suçu güç ve statü unsuru olarak gösteren örgütlerle mücadelenin sürdürüleceğini ifade etti.

"Sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacak"

Operasyonlarda görev alan 78 Cumhuriyet Başsavcısına, emniyet ve jandarma personeline teşekkür eden Gürlek, "Sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacaktır! Çocuklarımız ve gençlerimiz suç örgütlerinin insan kaynağı olmayacaktır! Suçtan elde edilen güç ve kazanç korunamayacaktır!" dedi.