Sokak çetelerine operasyon: 841 şüpheli hakkında işlem yapıldı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu. 18 Haziran 2026 tarihli Millî Güvenlik Kurulu toplantısında da vurgulandığı üzere, çocukların ve gençlerin başta olmak üzere tüm vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunmasının devletin en temel öncelikleri arasında yer aldığını belirten Gürlek, bu doğrultuda kapsamlı bir operasyon süreci başlatıldığını ifade etti.

Bakan Gürlek, pazartesi günü 81 ilde görev yapan 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına "Organize Suç Örgütleri ile Mücadele" konulu genelgenin gönderildiğini hatırlatarak, sokak çetelerine karşı ülke genelinde eş zamanlı ve tavizsiz bir mücadelenin başlatıldığını söyledi.

48 operasyonda 841 şüpheli hakkında işlem

Cumhuriyet Başsavcılıklarının genelgenin ardından hızla harekete geçtiğini belirten Gürlek, emniyet ve jandarma birimleriyle koordineli olarak bu sabah ülke genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, toplam 48 operasyonda 841 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Bu kapsamda, 31 Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda 24 ilde, Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesi kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçuna yönelik 35 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 711 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Örgütlü suç kapsamında değerlendirilmemekle birlikte benzer nitelikteki suçlara yönelik ise 10 Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda 10 ilde 13 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda da 130 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

"Hiçbir yapıya izin vermeyeceğiz"

Operasyonların devletin organize suç örgütlerine karşı kararlılığını ortaya koyduğunu belirten Gürlek, yargı teşkilatının hızlı refleksi, kolluk kuvvetlerinin sahadaki etkinliği ve kurumlar arasındaki koordinasyonun bu sonuçlarda etkili olduğunu ifade etti.

Gürlek, şehirlerin huzurunu bozmaya, gençleri suça sürüklemeye ve esnafı tehdit ile haraç yoluyla sindirmeye çalışan yapılara müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek, suç örgütlerinin yöneticilerinden finans ağlarına, tetikçilerinden dijital propaganda kanallarına kadar tüm unsurlarıyla hedef alınmaya devam edileceğini kaydetti.