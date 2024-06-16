Sokak hayvanları yasa teklifinde sona gelindi: Sokağa atana 50 bin TL ceza

Teklif metnine eklenen maddelerle yeni para cezaları gündeme gelecek. Buna göre, son olarak Şanlıurfa’da yaşanan olayda olduğu gibi sahipsiz hayvanları toplayıp başka bir ilçenin sınırlarına veya ormanlık alanlara bırakanlara hayvan başına 50 bin TL para cezası verilecek. Bunların yanı sıra, hayvanları sahiplenip sokağa atanlara yönelik mevcut 5 bin TL’lik para cezası da artırılarak, 50 bin TL’ye çıkarılacak.

Milliyet’teki habere göre, yasa teklifine göre “sahipsiz sokak hayvanı” tanımı yapılarak “köpeklerin yakalanması ve kısırlaştırılması” belli hükümlere bağlanacak. Buna göre, saldırgan hale gelmiş, anatomik yapısı bozulan ve kuduz riski taşıyan köpekler öncelikli olarak toplanacak; mahallelerde, vatandaşlar tarafından bilinen ve beslenen zararsız köpeklerin ise kısırlaştırılmak şartıyla sokakta kalmaya devam edecek.

Hayvanlar çiple takip edilecek

Toplanan sokak köpekleri arasında barınak koşullarında yaşamını devam ettiremeyecek durumda hasta ve saldırgan olanlara ve 1 ay içinde sahiplendirilmeyenlere “ötenazi (iğneyle uyutma)” uygulanacak. Sahiplendirilen hayvanlar ise çiple takip edilecek.

Yasanın “denetim”le ilgili maddesinde mahalli idarelerin görev alanları yeniden düzenlenecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, sokak hayvanlarıyla ilgili bütçesini artıracak.