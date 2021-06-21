  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Sokak kısıtlaması 1 Temmuz'da son buluyor
Takip Et

Sokak kısıtlaması 1 Temmuz'da son buluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni normalleşme kararlarını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası, yeni normalleşme kararlarını açıkladı.

Normalleşmede yeni dönem şöyle:

1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamaları tümüyle kalkıyor.

Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.

1 Temmuz itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.

Müzikle ilgili sınırlama 24.00'e çekiliyor.

Turizmde KDV desteği uzatıldıTurizmde KDV desteği uzatıldıEkonomi Haberleri
Erdoğan: ABD ile yeni bir dönemin kapılarını araladığımıza inanıyoruzErdoğan: ABD ile yeni bir dönemin kapılarını araladığımıza inanıyoruzGündem

 

 