Sokak kısıtlaması 1 Temmuz'da son buluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni normalleşme kararlarını açıkladı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası, yeni normalleşme kararlarını açıkladı.
Normalleşmede yeni dönem şöyle:
1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamaları tümüyle kalkıyor.
Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.
1 Temmuz itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.
Müzikle ilgili sınırlama 24.00'e çekiliyor.