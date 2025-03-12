Sokak köpeği saldırısında iki belediye görevlisine ceza istemi
Ankara'da 11 yaşındaki T.Y.'nin okula giderken sahip köpeklerin saldırısına uğramasına ilişkin davada bugün mütalaa açıklandı. Savcılık Ankara Büyükşehir ile Keçiören belediyelerinden iki yöneticiye ceza istedi.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde okula giderken sahipsiz köpeklerin saldırdığı 11 yaşındaki T.Y.'nin Tunahan Yılmaz'ın ağır yaralanmasına ilişkin davanın bugün duruşması yapıldı.
Ankara 62'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanık Keçiören Belediye Başkanlığı Çevre Koruma Şube Müdür Vekili Asena Ülkü Ünal ile yaralanan çocuğun babası müşteki Halil Y. hazır bulunurken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürü Mustafa Şener katılmadı.
Söz alan baba, oğlunun tedavisinin devam ettiğini belirterek, "Sorumluların cezalandırılmasını mahkemeden talep ediyorum. Oğluma şu anda deri nakli yapılıyor, ölüm kurtuluştu ama olmadı" dedi.
Savcı ceza istedi
Sanık, tanık ve avukat beyanlarının ardından savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.
Savcı, tutuksuz sanıklar Ülkü ve Şener hakkında 'ihmali davranışlarla görevi kötüye kullanmak' suçundan cezalandırılmalarını talep etti.
Sanık avukatlarıysa mütalaaya karşı mahkemeden ek süre talep etti. Talebi kabul eden mahkeme duruşmayı 29 Nisan'a erteledi.