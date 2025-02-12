Sokak köpeği saldırısında iki belediye görevlisine dava! Hapis cezası talep edildi

11 yaşındaki T.Y., 7 Aralık 2023'te Ankara'nın Keçiören ilçesinde okula giderken çok sayıda sokak köpeğinin saldırısına uğrayarak 'hayati tehlike geçirecek şekilde' yaralandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda iddianame hazırlandı. Ankara 62. Asliye Ceza Mahkemesi'nin iddianameyi kabul etmesinin ardından dava açıldı.

Bir yıla kadar hapis istemi

İddianamede, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürü Mustafa Şener ve Keçiören Belediye Başkanlığı Çevre Koruma Şube Müdür Vekili Asena Ülkü Ünal sanık olarak yer aldı.

İddianamede, sanıkların "ihmali davranışlarla görevi kötüye kullanmak" suçundan 3'er aydan 1'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Müdürlerin savunmaları

Şener, Ankara Büyükşehir Belediyesinde Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü görevini vekaleten yürüttüğünü, sahipsiz sokak hayvanları konusunda çalışmaları "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu" ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde sürdürdüklerini belirterek, suçlamaları kabul etmediğini beyan etti.

Sanık Asena Ülkü Ünal ise olayda belediyenin herhangi bir kusurunun bulunmadığını ve tüm sorumlulukları yerine getirdiklerini savundu.

'Barınak sorumluluğu büyükşehir ve ilçe belediyesinde'

Mülkiye müfettişlerinin raporunda da sahipsiz hayvanlara barınak yapma ve işletmek görev sorumluluğunun Ankara Büyükşehir Belediyesinin ve ilçede sorumluluğu bulunan Keçiören Belediyesinde olduğu belirtildi.

Raporda, yerleşim merkezlerinde veya bu merkezlerin yakınında toplu halde yaşayan sokak köpeklerinin yaşadıkları alanın doğal ortam sayılamayacağı, evsel atıkla beslendikleri ve her zaman yiyecek bulmama ihtimallerinin bulunduğu hususları da dikkate alındığında, kamu hizmetinin devamlılığı esası gereğince idarelerin görevinin, sokak köpeklerinin gerekli bakım ve kontrollerini yaptıktan sonra alındıkları ortama bırakılmalarıyla sona ermeyeceği kaydedildi.

'Görevde ihmal var'

İddianamede sanıkların eylemleriyle ilgili şu tespitlere yer verildi: "İdari hizmetin hiç işlememesi, geç işlemesi ya da kötü işlemesi şeklindeki hizmet kusuruna dayanılarak idari hizmette yetersizlik, eksiklik ve düzensizlik sonucunda başıboş köpeklerin sürü halinde dolaşmaları ve mağdur Yılmaz'a saldırarak yaralanması şeklinde mağduriyetine sebep olunmasında Keçiören Belediye Başkanlığı Çevre Koruma Şube Müdür vekili Ünal ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürü olarak görev yapan Şener'in görevlerini yerine getirmede ihmallerinin bulunduğu belirlenmiştir.

Sanıkların ihmali davranışlarının tespit edildiği ve mağdurun köpek saldırısı sonucu yaralanması şeklinde mağduriyetinin gerçekleşmesi nedeniyle sanıkların eylemlerinin 'ihmali davranışla görevi kötüye kullanmak' suçuna temas ettiği anlaşılmıştır."