Sokak köpekleri 12 yaşındaki kız çocuğunu öldürdü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İpek Yolu üzerinde boş alanda yürüyen 12 yaşındaki Eslem Teker, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan çocuğu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Teker, ambulansla kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Hastanede bekleyen çocuğun yakınları gözyaşlarına boğuldu, bazıları sinir krizi geçirdi.

Soruşturma başlatıldı

Hakkari Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunları kaydetti: "İpek Yolu üzerindeki boş arazide 12 yaşındaki evladımız Eslem Teker sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramış, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kalbinin durduğu ve iç kanaması olduğu tespit edilmiştir. Olay yerinde ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamamıştır. Olayla ilgili Valiliğimiz ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Evladımız Eslem Teker'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da "Olayla ilgili olarak Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle titiz bir şekilde sürdürülecektir" açıklamasını yaptı.

Toprağa verildi

Eslem Teker'in cenazesi, Yüksekova Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Esenyurt Mahallesi'ndeki Akalın Mezarlığına götürülen cenaze, gözyaşları arasında toprağa verildi.