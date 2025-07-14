Sokak sokak arıyor, bulana 10 bin lira ödül verecek
Kocaeli'de yaşayan Zülfi Satar, 3 yaşındaki sağır kedisi Pars'ı sokak sokak arıyor. Pars'ı bulana 10 bin lira ödül vereceğini duyuran Satar, gözyaşları içinde "Nerede bir beyaz kedi görsem, Pars'ın bana geldiğini zannediyorum ama yaklaştığım zaman benim kedim olmadığını görüyorum. Onu çok özledim" dedi.
Kocaeli Gölcük'te yaşayan Zülfi Satar'ın (46) 'Pars' isimli kedisi 22 Haziran'da evinin önünden kayboldu
'Ankara kedisi' Pars'ın sağır olduğunu belirten Satar, büyük bir üzüntü yaşıyor.
Satar, Pars'ın fotoğraflarını Gölcük'teki hemen her sokak, duvar ve direğe asıyor.
Sosyal medya hesaplarından kayıp ilanları paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmaya çalışan Satar, her karşılaştığı insana durup aynı soruyu soruyor. Bir an önce Pars'a kavuşmayı umut eden Zülfi Satar, kedisini bulana 10 bin TL ödül vereceğini de duyurdu.