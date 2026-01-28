ŞOK'ta pestisit denetimi genişliyor: Biber de analiz kapsamına alındı

ŞOK Marketler, 2025 yılının sonunda hayata geçirdiği kendi laboratuvarında pestisit analizi uygulamasını kısa sürede genişletti. Antalya’daki tedarik platformunda kurulan laboratuvarda ilk olarak domatesle başlatılan analiz sürecine, taze biber ürünleri de dahil edildi.

Yeni uygulama kapsamında, raflara yalnızca pestisit analizinden başarıyla geçen biberler ulaştırılırken, bu ürünler "Pestisit tespit edilmedi" etiketiyle satışa sunuluyor.

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu modelin yalnızca gıda güvenliğini artırmakla kalmadığı, aynı zamanda üreticilerin doğru tarım uygulamaları konusunda gelişimine de katkı sağladığı belirtildi. Sahada görev alan ziraat mühendislerinin çiftçilere eğitim verdiği, analiz sonuçlarına dayalı geri bildirimlerle üretim süreçlerinin iyileştirildiği ifade edildi.

Ürünlere ait analiz sonuçlarının QR kod aracılığıyla Cepte ŞOK uygulaması üzerinden erişilebilir olması ise şeffaflık ve tüketici güvenini destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Hedef tüm meyve-sebzelerde analiz uygulaması

ŞOK Marketler, taze gıda kategorisinde güvenli, izlenebilir ve şeffaf bir yapıyı kalıcı hale getirmeyi amaçlıyor. Domatesle başlayan ve biberle devam eden pestisit analiz sürecinin, ilerleyen dönemde diğer meyve ve sebze gruplarını da kapsayacak şekilde kademeli olarak genişletilmesi planlanıyor.

CEO Demirel: Müşterilerimizden çok olumlu geri dönüşler alıyoruz

ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, uygulamaya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz yılın sonunda çok önemli bir adım attık. Kendi kurduğumuz laboratuvarda taze meyve-sebzede başlattığımız pestisit analiz sürecini ilk aşamada domates ile hayata geçirdik ve çok kısa sürede çok iyi sonuçlar aldık. Zaman içinde mağazalarımıza gelen tüm meyve-sebzelerin çok daha hızlı sonuç aldığımız kendi analizimizden geçmesi hedefimiz doğrultusunda şimdi biberleri de bu sürece dahil ediyoruz. Yani domatesten sonra biberde de yalnızca analizden geçen ürünler raflarımızda yerini alıyor. Uzun yıllardır titizlikle uyguladığımız kalite kontrol süreçlerini bu yeni analiz uygulamamızla bir adım ileri taşıdık. Uygun fiyatlı ürün sunma yaklaşımımızdan ödün vermeden taze meyve-sebzede güveni artırıyoruz. Diğer yandan çiftçilerimize, üreticilerimize doğru uygulamalar konusunda bilinç kazandırıyor, eğitimlerle destekliyoruz. Bu çalışmaların sahada karşılığını görüyor; müşterilerimizden çok olumlu geri bildirimler alıyoruz. Önümüzdeki dönemde laboratuvar sayımızı artırmaya ve analizlerin kapsamını genişletmeye devam edeceğiz."