Söktaş, Efeler Çiftliği'ne ortak aldı

13 Ekim 2020

7 bin adet büyükbaş süt hayvanı ve 765 bin metrekare üzerine kurulu Avrupa'nın en büyük süt çiftliklerinden biri olan Efeler Çiftliği'ne alınacak yeni ortak görüşmeleri sonuçlandı. Söktaş'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre potansiyel yatırımcılar ile 24 Ağustos 2020'de görüşülmeye başlanmıştı.

Yapılan görüşmelerin sonuçlandığını duyuran şirket, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Tarım Hayvancılık ve Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Efeler Çiftliği arasında Sermaye Taahhüdü ve Hissedarlar Sözleşmesi'nin imzalandığını açıkladı.

Sözleşme çerçevesinde Fon tarafından Efeler Çiftliği'ne toplam 32.400.000 TL katılım bedeli ödenecek ve fon, Efeler Çiftliği sermayesinin toplam yüzde 16'sını temsil eden payların sahibi olacak. Bu işlem kapsamında fonun Efeler Çiftliği'ne katılımı amacıyla, Söktaş'ın yeni pay alma hakları kısıtlanmak suretiyle Efeler Çiftliği'nin 82.000.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesi, 15.619.048 TL tutarında artırılarak 97.619.048 TL'ye çıkarılacaktır. Fon, katılım bedelinin 16.780.952 TL tutarındaki kısmını emisyon primi, 15.619.048 TL tutarındaki kısmını ise sermaye olarak Efeler Çiftliği'ne ödeyecek.

Nakit girişi finansal yüklerin azaltılmasında kullanılacak

Sözleşme kapsamında yapılacak sermaye artırımında yeni pay alma hakları kısıtlanan şirketin sermaye artışı sonrasında Efeler Çiftliği'ndeki pay oranı yüzde 84'e inecek.

Şirket, Efeler Çiftliği'ne söz konusu sermaye artışı sırasındaki nakit girişinin mevcut finansal yükümlülüklerin azaltılması, işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve yatırımların finansmanı amacıyla kullanılmayı planlıyor.