SOLOTÜRK Cumhuriyet'in 101. yıl kutlamalarına hazır
Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında İstanbul semalarında gösteri uçuşu yapacağı bildirildi.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
SOLOTÜRK ilk olarak bugün saat 16.00'da Maltepe Sahil Parkı üzerinde prova uçuşu, sonrasında ise 28 Ekim Pazartesi günü aynı saatte İstanbul semalarında 2 uçakla selamlama uçuşu gerçekleştirecek.
Cumhuriyetin 101'nci yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilecek etkinlikler çerçevesinde görev alan SOLOTÜRK ayrıca, 29 Ekim Salı günü de saat 16.00'da Maltepe Sahil Parkı üzerinde gösteri uçuşu yapacak.