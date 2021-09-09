SOLOTÜRK Türk Yıldızları gösterisi ne zaman, saat kaçta başlayacak?

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösterisi merakla bekleniyor. 9 Eylül'de, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde gerçekleştirilecek gösteride akrobasi gösterisi yapılacak.

SOLOTÜRK Türk Yıldızları gösterisi bugün saat 16.00'da İzmir Kordon Gündoğdu Meydanı'nda yapılacak.

SOLOTÜRK nedir?

Türk Hava Kuvvetlerinin sahip olduğu modern ve yüksek performanslı F-16 uçağının kabiliyetlerini, kullanımı için gereken yüksek seviyedeki bilgi ve beceriyi izleyiciye bir gösteri şeklinde sunan gösteri ekibidir. Gösteri uçuşları tek kişilik F-16C Blok-30TM uçağı ile icra edilmektedir. Uçak üzerine boya haricinde herhangi bir değişiklik yapılmamış olup diğer F-16 lar gibi her türlü göreve planlanabilmektedir. SOLOTÜRK pilotları gösteri uçuşları haricinde harbe hazırlıklarını sürdürmektedirler.

Türk Yıldızları nedir?

Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tanıtmayı amaçlayan Türk Yıldızları, Türk Hava Kuvvetleri'nin disiplin ve etkinliğinin anlatılmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Türk Yıldızları, Türk halkının silahlı kuvvetlere olan güven duygusunu pekiştirmek ve gençlerin havacılığa olan sevgisini artırmayı amaç edinmektedir.