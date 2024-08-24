SOLOTÜRK'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel gösteri uçuşu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün, 30 Ağustos'ta İstanbul'da gösteri uçuşu yapacağını bildirdi. Zafer Bayramı'nda yapılacak gösteri uçuşunun, Yenikapı Meydanı'nda saat 18.00'de gerçekleştirileceği bildirildi.
AA
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu gösteri uçuşu için "SOLOTÜRK 30 Ağustos'ta İstanbul'da" ifadesi kullanıldı.
SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesabında 'İstanbul' başlığıyla yer alan paylaşımda da F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerinin görüntülerine yer verildi.