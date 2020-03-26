Solunum cihazı ihracatı izne bağlandı

26 Mart 2020

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ihracı yasak ve ön izne bağlı mallara ilişkin tebliğle, bu tebliğe eklenen geçici maddeye göre, tıp alanında kullanılan ventilatör, oksijen

konsantratörü, ventilasyon sarf malzemeleri (flow sensör, ekspirasyon valfi, oksijen sensörü, ventilatör devreleri), hasta devreleri (anestezi/ventilatör devresi), kanül, entübasyon

tüpleri ve yoğun bakım monitörleri, ihracı ön izne bağlı mallar listesine eklendi.



Bu ürünlerin ihracatı için Türkiye Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun izni aranacak.

Bakan Pekcan: Sağlık hizmetlerinde aksama olmaması amaçlanıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, düzenlemenin Kovid-19'a karşı uygulamaya konulan tedbirler kapsamında çıkarıldığını bildirdi. Pekcan, şunları kaydetti:

"Ventilatör, ecmo, ventilasyon sarfları, entübasyon tüpleri, yoğun bakım monitörleri gibi ürünlerin ihracatında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan ön izin alınması şartını getirdik. Sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksamanın ortaya çıkmaması ve mevcut kapasitenin etkin kullanılmasını teminen söz konusu tıbbi cihazların üretiminin ihtiyacı karşılamaya yetecek şekilde yönlendirilmesini amaçlayan düzenleme, tebliğin yürürlüğe girdiği tarih ve sonrasında yapılacak söz konusu ürünlerin ihracatını kapsayacak. Sürecin başından bu yana Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde ve tüm kurumlarımızla tam bir eş güdüm ve koordinasyon içinde gereken her türlü tedbirin alınmakta olduğunu, vatandaşlarımızın da koronavirüse karşı dikkatli olmaları ve sosyal mesafeyi korumaları noktasında hassasiyet göstermeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatırım."