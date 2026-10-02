Soma'daki maden ocağındaki göçükte 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında yaşanan göçükte 5 madencinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ile Manisa Valisi Vahdettin Özkan, bölgede bulunan AFAD Koordinasyon Tırı'nda ilgili kurumların temsilcileriyle bir araya geldi.

Pehlivan ve Özkan, göçüğün ardından sürdürülen arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Pehlivan ayrıca madencilerin yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

756 personel görev aldı

Göçük altında 7 madencinin bulunduğunun belirlenmesinin ardından bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması yürütüldü.

Çalışmalara AFAD, itfaiye, jandarma, emniyet, UMKE, 112 Acil Sağlık, Kızılay, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, belediye ve tahlisiye ekiplerinden toplam 756 personel ile 76 araç katıldı.

İzmir İl AFAD Müdürlüğünden getirilen toprak altı görüntüleme cihazı (M5) ile enkaz altı görüntüleme cihazı ve ekipleri de arama kurtarma çalışmalarında kullanıldı.

7 madenci göçükten çıkarıldı

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda göçük altında kalan 7 madencinin tamamına ulaşıldı. Madencilerden 5'inin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağ kurtarılan 2 madenciden birinin hastanedeki tedavisi sürerken, diğer madenci tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.