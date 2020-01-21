Somali terör saldırısında yaralananlar Türkiye’ye getirildi

21 Ocak 2020

ANKARA (DÜNYA) – Somali’de teröristlerin 18 Ocak günü Türk firmasının şantiyesine düzenlediği saldırıda yaralanan 4 Türk, 6 Somali vatandaşı, ambulans donanımı eklenen TSK’ya ait askeri nakliye uçağıyla Türkiye’ye getirildi. Uçağı Ankara Esenboğa Havalimanında karşılayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4’ü Türk, 6’sı Somali vatandaşı 10 kişinin tedavilerinin Türkiye’de devam edeceğini bildirdi. Fahrettin Koca, yaralılardan 1 Türk ve 4 Somali vatandaşının genel sağlık durumunun ciddi olduğunu bildirdi.

Uçağın alana inişinden sonra, uçak içinde hastaların durumunu inceleyen Sağlık Bakanı Koca, ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Koca, “Saldırıyı lanetliyor, Somali Hükümetine ve vatandaşlarına, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağımızı vurgulamak istiyorum” dedi.

Saldırının ardından Türk ve Somali vatandaşı 17 kişinin Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi edildiğini belirten Fahrettin Koca, “Sayın Cumhurbaşkanı talimatlarıyla TSK’ya ait a400 uçağı ambulansa çevrilerek Somali’ye gönderildi. Sabahın erken saatlerinde tedavileri yapılıp, Türkiye’de tedavisi uygun gördüğümüz hastaları getirmiş olduk. Uçakta ziyaretlerini yaptım. 17 hastanın 10’unu Türkiye’ye getirildi. 4 hasta Türk, 6 hasta Somali vatandaşı. Türk vatandaşlardan birinin genel sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu görülüyor. Diğer 3 Türk vatandaşının durumu daha iyi. 6 Somali vatandaşı hastadan 4’ünün genel durumları ciddi. Ambulanslarımız alanda hazır. 10 hastamızı hızla Ankara Dışkapı ile Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesine nakillerini gerçekleştiriyor” diye konuştu.