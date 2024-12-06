Somer Şef'in 'istinat duvarı' davasından hapis kararı çıktı!

İstanbul Beşiktaş'ta, restoranın önündeki istinat duvarının çökmesi sonucu 1 kişinin ölmesi ve 1 kişinin yaralanmasına ilişkin davanın İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasına tutuksuz sanık Gülay Kula ile Somer Sivrioğlu, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal'in avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan sanık avukatları müvekkillerinin beraatlerini talep ederken, davayı karara bağlayan mahkeme, Somer Sivrioğlu, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal'i "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 5'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların eylemini "bilinçli taksir" ile gerçekleştirdiğine karar veren heyet, 6 yıl 8'er aya çıkardığı cezayı, sanıklar üzerindeki etkilerini dikkate alarak 5 yıl 6 ay 20'şer güne indirdi.

Heyet, sanıklar Sakine Öçal, Gülay Kula, Sevinç Kula ve Mehmet Levent Kula'nın ise beraatine karar verdi.