SÖMESTR TARİHİ: 15 tatil ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Eğitim öğretim yılının ilk döneminin sonuna yaklaşılmasıyla birlikte yarıyıl tatili gündemin üst sıralarına çıktı. Karnelerin dağıtılacağı gün ve ardından başlayacak tatil, öğrenciler arasında heyecan yaratıyor. Tarihler konusunda tereddüt yaşayanlar "15 tatil ne zaman, hangi tarihte başlayacak" sorusuna başvuruyor.

15 tatil ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı resmi takvime göre okullarda birinci dönem, 16 ocak 2026 cuma günü tamamlanacak.

Öğrencilerin beklediği 15 tatil, 19-30 ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak. Bu dönemde okullar iki haftalık bir dinlenme sürecine girecek.