Son 10 günde 761 yangın çıktı! Hepsi kontrol altına alındı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye genelinde son 10 gün içinde çıkan 761 yangının tamamının kontrol altına alındığını duyurdu.

Bu yıl 3 bin 181 yangın çıktı

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yılbaşından bu yana toplam 3 bin 181 yangının meydana geldiği bildirildi. Bu yangınların 1351’i ormanlık alanda, 1830’u ise orman dışı bölgelerde gerçekleşti.

Yangınlara müdahalede; 27 uçak, 105 helikopter, yaklaşık 6 bin kara aracı ve 25 bin personel görev aldı. Açıklamada, "Hava araçlarımız yaz başından bu yana 19 bin 135 sorti yapmış ve 62 bin 881 ton su atmıştır" ifadesine yer verildi.

20 büyük yangınla mücadele edildi

26 Haziran’dan itibaren yangınların yoğunlaştığı belirtilen açıklamada, son 10 günde çıkan 761 yangının, yıl genelindeki toplam yangınların yüzde 25’ine denk geldiği belirtildi. Bu süreçte İzmir, Sakarya, Hatay, Bilecik, Manisa, İstanbul ve Bursa gibi illerde ciddi büyüklükte toplam 20 büyük yangınla mücadele edildiği aktarıldı.

Söz konusu 20 büyük yangının her birinin, 2021 yılında yaşanan Manavgat yangını kadar ciddi potansiyel taşıdığı ifade edilirken, bu yangınların tamamının kontrol altına alındığı vurgulandı.