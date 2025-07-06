Son 10 günde 761 yangın çıktı! Hepsi kontrol altına alındı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye genelinde son 10 gün içinde çıkan 761 yangının tamamının kontrol altına alındığını açıkladı. Yılbaşından bu yana meydana gelen toplam 3 bin 181 yangının 1351’i ormanlık alanda çıktı. 27 uçak, 105 helikopter, 6 bin kara aracı ve 25 bin personelle müdahale edilen yangınlarda, özellikle İzmir, Sakarya, Hatay ve İstanbul gibi illerdeki 20 büyük yangınla yoğun mücadele verildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye genelinde son 10 gün içinde çıkan 761 yangının tamamının kontrol altına alındığını duyurdu.
Bu yıl 3 bin 181 yangın çıktı
Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yılbaşından bu yana toplam 3 bin 181 yangının meydana geldiği bildirildi. Bu yangınların 1351’i ormanlık alanda, 1830’u ise orman dışı bölgelerde gerçekleşti.
Yangınlara müdahalede; 27 uçak, 105 helikopter, yaklaşık 6 bin kara aracı ve 25 bin personel görev aldı. Açıklamada, "Hava araçlarımız yaz başından bu yana 19 bin 135 sorti yapmış ve 62 bin 881 ton su atmıştır" ifadesine yer verildi.
20 büyük yangınla mücadele edildi
26 Haziran’dan itibaren yangınların yoğunlaştığı belirtilen açıklamada, son 10 günde çıkan 761 yangının, yıl genelindeki toplam yangınların yüzde 25’ine denk geldiği belirtildi. Bu süreçte İzmir, Sakarya, Hatay, Bilecik, Manisa, İstanbul ve Bursa gibi illerde ciddi büyüklükte toplam 20 büyük yangınla mücadele edildiği aktarıldı.
Söz konusu 20 büyük yangının her birinin, 2021 yılında yaşanan Manavgat yangını kadar ciddi potansiyel taşıdığı ifade edilirken, bu yangınların tamamının kontrol altına alındığı vurgulandı.