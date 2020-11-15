Son 24 saate 92 can kaybı, 3223 yeni hasta

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 142 bin 496 COVID-19 testi yapıldı, 3 bin 223 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 89 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 561 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 353 bin 663'e yükseldi.

Aktif hasta sayısı 49 bin 108 oldu

Toplam test sayısı 16 milyon 156 bin 470'e ulaştı. Hasta sayısı 414 bin 278, vefat sayısı 11 bin 507, ağır hasta sayısı 3 bin 439, aktif hasta sayısı 49 bin 108 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 12 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.

"Ağır hasta sayımız artıyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 3 bin 223 yeni hastamız var. Kayıplarımız günlük 100'e yakın. Sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık altyapılarının da kapasitesinin bir sınırı var. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin."