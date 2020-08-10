Son 24 saatte 14 can kaybı, bin 193 yeni vaka

10 Ağustos 2020

Türkiye'de son 24 saatte 1193 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 241 bin 997, 5 bin 858 can kaybı oldu.

Son 24 saatte 1211 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 224 bin 970 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında yüzde 20-25 aralığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak, yüzde 35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip" dedi.