Son 24 saatte 15 can kaybı, 963 yeni vaka

28 Temmuz 2020

Türkiye'de son 24 saatte 963 kişiye yeni tip koronavirüs (COVID-19) tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 227 bin 982, can kaybı 5 bin 645 oldu.

COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 1092 kişinin daha iyileşmesiyle 211 bin 561'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 47 bin 412 test yapıldı, 963 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 15 hasta vefat etti, 1092 kişi iyileşti.Toplam test sayısı 4 milyon 665 bin 383, vaka sayısı 227 bin 982, vefat sayısı 5 bin 645 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdakilerin sayısı 1280, solunum cihazına bağlı olanların sayısı 403, toplam iyileşen hasta sayısı ise 211 bin 561 oldu.

"30 gün sonra ilk kez 15 olarak gerçekleşti"

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Test sayımız, temaslı taraması sonucu, 2 gün içinde 47.500 seviyesine çıktı. Yeni vaka sayımızda düne kıyasla 64 artış var. Son 24 saat içindeki vefat sayımız, 30 gün sonra ilk kez 15 olarak gerçekleşti. Yeni iyileşen hasta sayımızda düne göre artış var."