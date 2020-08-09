Son 24 saatte 15 can kaybı, bin 182 vaka

09 Ağustos 2020

Türkiye'de son 24 saatte 1182 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 240 bin 804, can kaybı 5 bin 844 oldu.

Son 24 saatte 1103 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 223 bin 759 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında. Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde ortalama vaka sayıları yüzde 10 düştü." dedi.