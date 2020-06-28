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Son 24 saatte 15 can kaybı, bin 356 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 1356 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 15 can kaybı, bin 356 yeni vaka
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Türkiye'de son 24 saatte 1356 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 197 bin 239, can kaybı 5 bin 97 oldu.

Son 24 saatte 1413 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 170 bin 595 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni tanı konan kişi sayısında düne kıyasla 16, bir önceki güne kıyasla 40 azalma var." dedi.

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