Son 24 saatte 15 can kaybı, bin 356 yeni vaka
Türkiye'de son 24 saatte 1356 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 1356 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 197 bin 239, can kaybı 5 bin 97 oldu.
Son 24 saatte 1413 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 170 bin 595 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni tanı konan kişi sayısında düne kıyasla 16, bir önceki güne kıyasla 40 azalma var." dedi.