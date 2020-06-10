Son 24 saatte 17 can kaybı, 922 vaka

10 Haziran 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 922 kişiye COVID-19 tanısı konulduğunu, 17 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması sonrası bu yaş grubunda hastalığa yakalanma oranı yüzde 50 düştü." dedi.

"Normalleşme sürecinde kılavuzumuz riskin devam ettiği gerçeğidir, son vakayı en kısa zamanda görmek tedbirlere uyumla mümkündür." diyen Koca, "Yeni tanı konan hasta sayısı, yeni iyileşen hasta sayımızın yüzde 40'ı kadar. Yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda 71." ifadesini kullandı.

"Avrupa'dan farklı olarak yurt dışından gelen tüm vatandaşları sağlık taramasından geçirmek istiyoruz." şeklinde konuşan Koca, şunları söyledi:

"Ülkelerin salgın durumunu da göze alarak hangi takvimle bu seferlerin, uçuşların izinlerinin verilebileceğini belirledik.

Ülkelerle ilgili bir risk olduğunu tespit ettiğimizde bunu tekrar değerlendireceğiz."

Bakan Koca, "(COVID-19 vaka sayıları) Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da giderek kısmi artışın olduğunu söyleyebiliriz. Ankara'da son 2-3 gün bir yükseliş söz konusuydu. Bugünden itibaren Ankara da düşüşe geçmiş oldu." ifadesini kullandı.

Antikor testi konusunda Koca, "Bu çalışmayla toplumdaki bağışıklama durumumuzun düzeyini bölge bölge de il il de bilmiş olacağız." dedi.