Son 24 saatte 17 can kaybı, bin 543 yeni tanı

02 Temmuz 2020

Türkiye'de son 24 saatte 1543 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 202 bin 284, can kaybı 5 bin 167 oldu.

Son 24 saatte, 1186 kişiye tanı konuldu, 1543 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 176 bin 965 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Burdur ve Gümüşhane’de 2 gündür yeni vaka yok. En çok vaka olan 5 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa." açıklamasında bulundu.