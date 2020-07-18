Son 24 saatte 17 ölüm, 918 yeni vaka

18 Temmuz 2020

Türkiye'de son 24 saatte 918 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 218 bin 717, can kaybı 5 bin 475 oldu.



Son 24 saatte 1179 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 201 bin 13 oldu.

"Son 3 günde en çok vaka İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır'da görüldü"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "1000'in üstünde gerçekleştiği en son güne kıyasla, yeni vaka sayımız bugün 90 azaldı." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "Son 3 günde en çok vaka İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır'da; en az vaka Artvin, Tunceli, Bayburt, Kırklareli, Bartın'da görüldü." dedi.

Kaynak: AA