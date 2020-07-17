Son 24 saatte 18 can kaybı, 926 yeni vaka

17 Temmuz 2020

Türkiye'de son 24 saatte 926 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 217 bin 799, can kaybı 5 bin 458 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 41 bin 215 test yapıldı, 926 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 1014 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 191 bin 124, vaka sayısı 217 bin 799, vefat sayısı 5 bin 458 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1226, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 402, iyileşen hasta sayısı ise 199 bin 834 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızda, devam eden tedavilere bağlı artış var. Son 35 gün içinde, en düşük vefat sayımız 13 Haziran'da, 14 olarak gerçekleşmişti. Temaslı taraması, erken tanı ve tedavi şansıyla vefat sayılarını daha da azaltmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA