Son 24 saatte 18 can kaybı, 993 yeni tanı

09 Haziran 2020

Türkiye'de son 24 saatte 993 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 172 bin 114, can kaybı 4 bin 729 oldu.

Son 24 saatte, 3218 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 144 bin 598 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 24 saatte iyileşen hasta sayımızın üçte biri kadar yeni hastamız var. Tanı konup yatırılan hastalarımız sebebiyle yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç arttı."Virüsün etkisinin zayıfladığını gösteren bilimsel bir veri yok. Normal olan, tedbirdir." ifadelerini kullandı.