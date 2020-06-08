Son 24 saatte 19 can kaybı, 989 yeni tanı

08 Haziran 2020

Türkiye'de son 24 saatte 989 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 171 bin 121, can kaybı 4 bin 711 oldu.

Son 24 saatte 3 bin 411 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 141 bin 380 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayısında, maske ve mesafe kuralına uyulması şartıyla önü kesilmesi kolay bir hareketlilik var. İyileşen hasta sayımızda ciddi artış gerçekleşti. Yoğun bakım hasta sayısı yükselişte. Tedbir azalırsa, tehdit artacak." açıklamasında bulundu.