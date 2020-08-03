Son 24 saatte 19 can kaybı, 995 yeni vaka

03 Ağustos 2020

Türkiye'de son 24 saatte 995 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 233 bin 851, can kaybı 5 bin 747 oldu.

Son 24 saatte 1003 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 217 bin 497 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bayram kutlamalarında, tatil yerlerinde, salgın faktörü ne yazık ki yeterince dikkate alınmadı. Daha önce, bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından endişe duyuyoruz." dedi.