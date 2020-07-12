Son 24 saatte 19 can kaybı, bin 12 yeni vaka
Türkiye'de son 24 saatte bin 12 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 1012 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 212 bin 993, can kaybı 5 bin 363 oldu.
Son 24 saatte 1298 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 194 bin 515 oldu.
Sağlık Bakanı Koca, "Son 3 günde ortalama entübe hasta sayısı en yüksek 5 il; İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Bursa." dedi.
Kaynak: AA