Son 24 saatte 19 can kaybı, bin 172 yeni vaka
Türkiye'de son 24 saatte bin 172 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti,.
Türkiye'de son 24 saatte 1172 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 203 bin 456, can kaybı 5 bin 186 oldu.
Son 24 saatte 1313 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 178 bin 278 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "24 Haziran'da 1492 olan yeni vaka sayısı 1172'ye indi. Virüsün yayılması hızlı; vakaların azalması zaman alıyor. Son 1 haftada tanı konanların yüzde 11,13'ü 65 yaş üstü. Vefat edenlerin yüzde 70'ten fazlası bu yaş grubundan." dedi.
Kaynak: AA