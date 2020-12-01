Son 24 saatte 190 can kaybı, 30.110 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 312 COVID-19 testi yapıldı, 30 bin 110 kişinin testi pozitif çıktı, 190 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 5 bin 303 oldu, son 24 saatte 4 bin 593 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 409 bin 320'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin değerlendirmesinde "Bugün tespit edilen 6101 yeni hastamız var. İyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızı geçmedikçe sağlık sisteminin yükü artmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.