Son 24 saatte 195 can kaybı, 30.402 yeni vaka
Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınında son 24 saate ilişkin verileri açıkladı. Buna göre son 24 saatte 195 kişi hayatını kaybetti, 30 bin 402 kişinin testi pozitif çıktı.
AA
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Türkiye'de son 24 saatte 174 bin 761 COVID-19 testi yapıldı, 30 bin 402 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 5 bin 805 oldu, son 24 saatte 4 bin 11 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 431 bin 253'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin "Bugün tespit edilen 6 bin 93 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalma eğiliminde. Tedbirler ve kısıtlamaların etkisini görmeyi ümit ediyoruz. Tedbirlere uymak hepimiz için insani bir görevdir" değerlendirmesinde bulundu.