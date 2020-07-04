Son 24 saatte 20 can kaybı, 1154 yeni vaka

04 Temmuz 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yeni koronavirüs (COVID-19) ile ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 1154 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 204 bin 610, can kaybı ise 5 bin 206 oldu.

Son 24 saatte 1214 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 179 bin 492 oldu.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "İyileşen toplam hasta sayımız 180 bine yaklaştı. İyileşme sürecindeki hasta sayısı 20 bin civarında. Yoğun bakım hasta sayımızda, önceki günlerden devam eden bir artış var. Vakaların azalma seyri yavaş. Bugün iyileşenlerin sayısı yeni vakalardan 60 fazla." ifadelerini kullandı.

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