Son 24 saatte 20 can kaybı, 992 yeni tanı
Türkiye'de son 24 saatte 992 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 992 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 214 bin 993, can kaybı 5 bin 402 oldu.
Son 24 saatte 1049 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 196 bin 720 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "(Vaka sayısı) Tekrar 1000'in altındayız. 33 gün sonra ilk kez. 11 Haziran'da 987 olan yeni vaka sayısı ertesi gün 1195'e çıkmıştı. Yarını bilmiyoruz, tedbirlerin sonucunu ortalama 7 gün sonra göreceğiz." dedi.