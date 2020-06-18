Son 24 saatte 21 can kaybı, bin 304 yeni vaka
Türkiye'de son 24 saatte bin 304 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 1304 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 184 bin 31, can kaybı 4 bin 882 oldu.
Son 24 saatte 1382 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 156 bin 22 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayısında düne kıyasla 125 azalma oldu. İyileşen hasta sayımız bugün tekrar yeni vaka sayısını geçti. Birimizin ihmali, hepimizi ilgilendiriyor. Hayatımıza tedbirlerle devam edelim" dedi.