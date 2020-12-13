Son 24 saatte 218 can kaybı, 26.919 yeni vaka
Türkiye'de son 24 saatte 26.919 kişinin testi pozitif çıktı, 218 kişi hayatını kaybetti.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye'de son 24 saatte 181 bin 199 COVID-19 testi yapıldı, 26 bin 919 kişinin testi pozitif çıktı, 218 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 5 bin 973 oldu, 22 bin 215 kişinin COVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 603 bin 780'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verilere ilişkin yaptığı paylaşımında, "Bugün tespit edilen 5 bin 103 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalmaya devam ediyor. Hasta sayımızdaki artış hızı da azalıyor." değerlendirmesinde bulundu.