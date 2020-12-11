Son 24 saatte 226 can kaybı, 32.106 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 208 bin 873 COVID-19 testi yapıldı, 32 bin 106 kişinin testi pozitif çıktı, 226 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 5 bin 952 oldu, son 24 saatte 5 bin 516 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 458 bin 109'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin"Bugün tespit edilen 5 bin 607 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısının artış hızı durağana yaklaştı. Tedbirlere kararlılıkla uymak zorundayız. Aşı uygulanıp etkisini gösterene kadar ısrarla kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım." değerlendirmesinde bulundu.