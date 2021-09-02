Son 24 saatte 23 bin 496 vaka, 283 can kaybı

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 305 bin 47 COVID-19 testi yapıldı, 23 bin 496 kişinin testi pozitif çıktı, 283 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 20 bin 4 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,71, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 60,65 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 95 milyon 565 bin 306'ya yükseldi. COVID-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 691 bin 422 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Edirne, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Yalova ve Antalya olarak açıklandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bitlis, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı.

“Yüzde 78’imiz tek, yüzde 60’ımız 2 doz aşı olmuş durumdayız”

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinde günlük koronavirüs tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka tabloları ve Aşı: %78’imiz tek, %60’ımız 2 doz aşı olmuş durumdayız. Son 4 haftada vaka artışları özellikle aşı olmamış kişilerden kaynaklanıyor. Aktif vakaların %81’i, hastaneye yatanlarınsa yaklaşık %90’ı aşısı tam olmayan kişiler. Kayıpların sadece %10’a yakını tam aşılı.” ifadelerine yer verdi.