Son 24 saatte 23 can kaybı, bin 214 yeni vaka

19 Haziran 2020

Türkiye'de son 24 saatte 1214 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 185 bin 245, can kaybı 4 bin 905 oldu.

Son 24 saatte 1494 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 157 bin 516 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul ve Ankara son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor. İyileşen vaka sayımız dün olduğu gibi bugün de yeni vaka sayısının üstünde. Tedbir, karşılıklı olursa sonuç veriyor." dedi.