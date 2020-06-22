Son 24 saatte 24 can kaybı, bin 212 yeni vaka

22 Haziran 2020

Türkiye'de son 24 saatte 1212 kişiye daha COVID-19 tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 188 bin 897, can kaybı 4 bin 974 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter hesabından paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 41 bin 413 test yapıldı, 1212 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 24 hasta vefat etti, 1293 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 986 bin 653, vaka sayısı 188 bin 897, vefat sayısı 4 bin 974 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 846, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 345, toplam iyileşen hasta sayısı ise 161 bin 533 oldu.

"Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız." ifadelerini kullandı.