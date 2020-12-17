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Son 24 saatte 243 can kaybı, 27.515 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 27 bin 515 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı ise 5 bin 803 oldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 102 COVID-19 testi yapıldı, 27 bin 515 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 5 bin 803 oldu, 30 bin 494 kişinin COVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 721 bin 607'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin "Bugün tespit edilen 4 bin 209 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra düştü. Aktif hasta sayısı da azalmaya devam ediyor." dedi.