Son 24 saatte 246 can kaybı, 26.410 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 205 bin 809 COVID-19 testi yapıldı, 26 bin 410 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 5 bin 707 oldu, 31 bin 945 kişinin COVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 753 bin 552'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin "Aktif vaka sayımız azalmaya başladı. Tedbirlerin bu hafta sonundan itibaren etkisini daha çok göstermesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.