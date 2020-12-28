Son 24 saatte 257 can kaybı, 15.197 yeni vaka
Türkiye'de son 24 saatte 15 bin 197 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 892 COVID-19 testi yapıldı, 15 bin 197 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 4 bin 251 oldu, 22 bin 203 kişinin COVID-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 37 bin 433'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin "Bugün tespit edilen 2 bin 816 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Elde ettiğimiz kazanımları muhafaza edebilmek ve salgınla mücadele edebilmek için tedbir ve kısıtlamalara tam uyum şart" değerlendirmesinde bulundu.