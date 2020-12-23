Son 24 saatte 259 can kaybı, 19.650 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 202 bin 209 COVID-19 testi yapıldı, 19 bin 650 kişinin testi pozitif çıktı, 259 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 4 bin 901 oldu, 34 bin 492 kişinin COVID-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 901 bin 307'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin "Aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici. Yeni vaka sayısını da kısıtlamalara ve tedbirlere uyumla azaltacağız. Bu dönemde ev içi bulaşmaları engellemek son derece önemli." değerlendirmesinde bulundu.