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Son 24 saatte 26 bin 476 yeni vaka, 356 can kaybı

Sağlık Bakanlığı 5 Mayıs koronavirüs (COVID-19) günlük vaka tablosunu açıkladı. Buna göre 26 bin 476 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. 356 kişi hayatını kaybetti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sağlık Bakanlığı koronavirüs (COVID-19) günlük vaka tablosunu açıkladı.

Buna göre, son 24 saatte 229 bin 491 COVID-19 testi yapıldı, 26 bin 476 kişinin testi pozitif çıktı, 356 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 414 oldu.

Test sayısı 48 milyon 459 bin 224'e ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 955 bin 594, vefat sayısı 41 bin 883, ağır hasta sayısı 3 bin 418 oldu.

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