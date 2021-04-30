Son 24 saatte 31 bin 891 vaka, 394 can kaybı

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığı'nın "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 265 bin 287 COVID-19 testi yapıldı, 31 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı, 394 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 534 oldu, 68 bin 183 kişinin COVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 323 bin 897'ye yükseldi.