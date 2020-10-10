Son 24 saatte 56 can kaybı, 1649 yeni hasta
Türkiye'de son 24 saatte 113 bin 102 COVID-19 testi yapıldı, 1649 kişiye hastalık tanısı konuldu. 56 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 113 bin 102 COVID-19 testi yapıldı, 1649 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 56 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1414 oldu. 1391 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 293 bin 145'e yükseldi.
Ağır hasta sayımızdaki düşüş durağanlaşıyor. Ağır hasta sayısını kontrol altında tutmak zorundayız. Bugün 1.649 yeni hasta tespit edildi. Sağlık çalışanlarımızın işlerini kolaylaştırmak için tedbirlere uymalıyız. Birlikte başaracağız, güvenin. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 10, 2020
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ağır hasta sayımızdaki düşüş durağanlaşıyor. Ağır hasta sayısını kontrol altında tutmak zorundayız. Sağlık çalışanlarımızın işlerini kolaylaştırmak için tedbirlere uymalıyız. Birlikte başaracağız, güvenin." dedi.